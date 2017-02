Britney Spears : Sa nièce miraculée, elle remercie ses fans

Hospitalisée depuis le 5 février après être tombée dans un lac dans la propriété familiale à Kentwood (Louisiane) alors qu'elle faisait du quad, Maddie Aldridge communique à nouveau avec son clan.

Le shérif du comté de Tangipahoa (dont dépend Kentwood) a livré quelques détails de l'amélioration de son état, déclarant à la presse : "Avec son père, sa mère et son beau-père à ses côtés, Maddie a repris conscience dans la journée du mardi 7 février. Elle est lucide sur les gens qui l'entourent et reconnaît les membres de sa famille qui ont assuré auprès d'elle une garde heure par heure depuis l'accident. (...) Maddie continue à être alimentée en oxygène et elle est sous monitoring mais il semble qu'elle ne souffre d'aucune lésion neurologique due à l'accident."

Une vraie miraculée.

Olivia Maunoury