Britney Spears : Ses incroyables exigences pour se produire à la Star Ac en 2008

Ce 27 février 2019, C8 retrace la carrière de Britney Spears dès 21h dans un documentaire intitulé Britney Spears, 20 ans de succès et de scandales. Dans celui-ci, son passage inoubliable à la Star Academy en novembre 2008 a été évoqué par ceux qui l'ont vécu... et qui ont dû se plier à ses exigences !

Pour rappel, c'est après son passage à vide en 2007 que la princesse de la pop avait proposé le single Womanizer – un nouveau tube mondial ! – et qu'elle avait décidé d'en faire la promotion en France, à la Star Ac. Cette venue rarissime pour la popstar avait été négociée et son entourage [son père gérait alors ses affaires, NDLR] avait eu des exigences très claires.

L'ex-producteur de la Star Academy, Philippe Stoltz, se rappelle : "Son père était dans les coulisses en train de regarder tout ce qu'elle faisait, on voyait bien que l'autorité passait par le père." Et de poursuivre : "La liste des demandes était assez dingue. Jet privé pour elle, uniquement pour elle, ses enfants et son papa. Un staff de plus de 40 personnes incluant maquilleurs, coiffeurs à héberger aussi. Une certaine somme d'argent, une centaine de milliers d'euros et puis pas d'échange avec Nikos... mais on s'était dit en off avec Nikos que de toute façon, cette recommandation, on n'allait pas en tenir compte."

Britney Spears, 20 ans de succès et de scandales, c'est ce 27 février dès 21h sur C8 !