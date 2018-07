Britney Spears : Son chéri raconte sa blague ratée pour la séduire...

C'est auprès de Men's Heath que Sam Asghari a raconté sa rencontre avec Britney Spears. Le beau gosse de 24 ans a fait la connaissance de la star américaine sur le tournage du clip Slumber Party : il avait essayé de faire de l'humour mais s'était pris les pieds dans le tapis...

Le jeune homme avait en effet profité d'un temps mort entre deux prises pour papoter avec la chanteuse de 36 ans et les débuts ont été laborieux..."J'étais excité à l'idée de rencontrer l'une des plus grandes artistes de tous les temps. J'avais des papillons dans le ventre. Elle a dit : 'Salut, je suis Britney.' Et moi j'ai répondu : 'Désolé. C'est quoi ton nom, déjà ?' J'essayais d'être drôle. Je crois que personne n'a capté", a ainsi raconté Sam Asghari. Qu'importe, le beau gosse arrivé d'Iran à 2 ans en 1996 a finalement réussi à séduire l'interprète de Baby One More Time et, avant la fin de la journée ils avaient échangé leurs numéros de téléphone en vue d'une sortie au restaurant pour aller manger des sushis. Depuis, il est même devenu complice avec ses deux fils, Sean Preston (12 ans) et Jayden James (11 ans).

Sam Asghari, qui a emménagé chez Britney Spears, poursuit tranquillement ses activités en parallèle de la carrière de la star. Le beau brun, qui avait notamment tourné dans le clim Work From Home des Fifth Harmony, est notamment coach sportif.

À noter que la chanteuse est en tournée mondiale avec son Piece of Me Tour et passera par Paris les 28 et 29 août à l'AccorHotels Arena.

Thomas Montet