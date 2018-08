Britney Spears : Son ex-mari lui soutire une importante somme d'argent...

La vie de famille des stars passionne leurs millions de fans. Ceux de Britney Spears sont tristes d'apprendre qu'elle a perdu sa bataille face à Kevin Federline. En plus de l'augmentation de sa pension alimentaire, la chanteuse devra payer les frais de justice de son ex-mari...

Le scoop est signé E! News ! Le site américain révèle que le tribunal en charge du litige de Britney Spears et Kevin Federline a ordonné à la chanteuse de régler les frais de justice de son ex-époux, à hauteur de 110 000 dollars. Federline a ainsi obtenu gain de cause auprès de la justice, où il a demandé que Britney Spears s'acquitte de ses dépenses légales estimées au total à 250 000 dollars.

Kevin Federline exige également une hausse de la pension alimentaire versée par son ex-femme. S'il touche 20 000 dollars mensuels depuis leur divorce signé en 2007, l'ancien danseur de 40 ans juge cette somme insuffisante pour élever leurs deux fils, Sean et Jayden (12 et 11 ans). Kevin Federline (qui est père de trois autres enfants nés de deux femmes différentes) réclame trois fois la somme qu'il perçoit actuellement, prétextant que son âge ne lui permet plus de gagner confortablement sa vie en tant que chorégraphe et que ses revenus de DJ restent minimes en raison de sa faible notoriété.

L'un des arguments avancés est aussi qu'il estime que 20 000 dollars ne sont rien en comparaison à l'immense fortune de Britney Spears, qui empocherait pas moins de 34 millions de dollars par an selon Forbes. Mais la compagne de Sam Asghari, en résidence à Las Vegas (contre la coquette somme de 137 millions de dollars) n'a pas l'intention de se laisser faire aussi facilement.