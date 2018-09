Britney Spears : Son ex-mari obtient gain de cause et décroche le pactole...

Britney Spears capitule face aux requêtes de son ex-mari Kevin Federline. Celle dont la fortune personnelle est estimée à environ 60 millions de dollars selon Forbes a effectivement passé un nouvel accord financier avec le père de ses fils Jayden (12 ans) et Sean (13 ans), lequel lui réclamait depuis de longs mois l'augmentation de sa pension alimentaire.

Depuis leur divorce signé en 2007, la chanteuse de 36 ans versait 20 000 dollars mensuels à l'ex-chorégraphe de 40 ans. Une petite somme selon Kevin Federline qui n'arriverait pas à tout payer pour le train de vie de leurs fils qui mènent la grande vie lorsqu'ils sont avec leur mère. Dans ses documents, Kevin Federline avait également stipulé qu'il lui était impossible aujourd'hui de trouver un travail décent dans le milieu de la danse, car il était désormais trop "vieux" pour le métier.

Selon les informations rapportées le 23 septembre 2018 par le site The Blast, Britney a finalement accepté de verser "plusieurs milliers de dollars supplémentaires" à son ancien conjoint. Le nouveau montant n'a pas été précisé mais on devine qu'il s'agit de revenus confortables lorsqu'on sait que Kevin Federline avait refusé une première proposition qui lui aurait permis de passer de 20 000 à 30 000 dollars. Gourmand, il touche désormais bien plus.

Il y a quelques semaines, la justice avait déjà ordonné à Brit-Brit de régler les frais d'avocats de son ex, une note de 100 000 dollars.