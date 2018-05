Britney Spears : Son ex-mari, "trop vieux" pour travailler, la traîne en justice

Depuis quelques semaines déjà, Britney Spears est engagée dans un sacré bras de fer avec son ex-mari Kevin Federline qui réclame une augmentation de sa pension alimentaire pour l'éducation de leurs fils Sean (12 ans) et Jayden (11 ans).

Aujourd'hui, l'homme a rempli une demande officielle auprès d'un tribunal de Los Angeles pour acter ses exigences. Depuis leur divorce en 2007, Kevin Ferderline touche la coquette somme de 20 000 dollars par mois. Un versement qu'il considère minime au vu de la fortune de la star de la chanson qui gagnerait quelque 34 millions de dollars annuels selon Forbes. Sans compter le joli pactole qu'elle a empoché grâce à sa résidence à Las Vegas estimé à 137 millions de dollars...

Selon les informations publiées le 22 mai 2018 par The Blast, Kevin Federline persiste et signe, assurant qu'il mérite bien une augmentation de sa pension pour la simple et bonne raison que son ex gagne bien sa vie et pas lui. En réclamant plus d'argent, il espère ainsi offrir à ses fils le même train de vie luxueux auquel ils sont habitués lorsqu'ils sont avec leur mère.

Dans ses documents, Kevin Federline explique également que ses revenus de DJ ne sont plus aussi conséquents qu'il y a dix ans. À tout juste 40 ans, il affirme par ailleurs qu'il est "trop vieux" pour poursuivre sa carrière de chorégraphe. "Je travaille comme DJ. Mon revenu cette année est d'environ 3 000 dollars par mois. (...) Mes revenus ont beaucoup changé depuis la dernière modification de la pension alimentaire vers 2008 parce que je ne gagne plus de revenu à six chiffres comme je l'ai fait en 2008. Je ne suis plus capable d'être danseur en raison de mon âge, et je n'ai plus autant de succès dans le domaine de la musique qu'autrefois en 2008. Mon 'nom' est tout simplement moins lucratif et moins en demande qu'en 2008, ce qui a eu une incidence négative sur mes revenus", a-t-il déclaré.

Pas sûr que ces arguments plaisent à Britney Spears. "Elle est en colère que Kevin lui réclame plus d'argent car elle paye déjà pour absolument tout [leurs études, leurs vêtements, leurs loisirs et même leurs voyages aux quatre coins du monde, NDLR]. Ses enfants sont toute sa vie. C'est une mère incroyable", avait lâché une source au magazine Us Weekly en mars dernier.

Père de six enfants au total, Kevin Federline s'est remarié en 2013 avec Victoria Prince, tandis que Britney Spears est en couple avec Sam Asghari.