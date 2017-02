Britney Spears très inquiète pour sa nièce Maddie : "Besoin de vos prières"

Maddie Aldridge est l'unique fille de Jamie Lynn Spears (25 ans), née de sa relation avec son ex-compagnon Casey Aldridge (27 ans). Comme l'a révélé TMZ, la fillette a été victime d'un terrible accident survenu alors qu'elle conduisait un véhicule tout-terrain dans un grand espace extérieur. Contrairement à ce qui avait été affirmé plus tôt, Jamie Lynn Spears était bien présente sur les lieux au moment du drame et se trouvait au côté de son époux, Jamie Watson, lorsque Maddie a perdu le contrôle de son Polaris. Le quatre-roues lui a par ailleurs été offert par sa mère et son beau-père en juin 2015 pour son 7e anniversaire, comme le soulignent nos confrères américains.