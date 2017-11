Brooke Burke, 46 ans et canon en bikini : Elle dévoile son secret

Au sein de la famille Charvet, la santé et le bien-être sont des priorités ! Une primauté que Brooke Burke-Charvet partage avec des milliers d'admirateurs par le biais de son appli mobile. L'actrice de 46 ans, sublime en bikini, leur montre la voie pour obtenir et conserver un corps et un esprit sains...

Brooke Burke a récemment été surprise sur la plage de Malibu, à Los Angeles. L'épouse de l'acteur et chanteur français David Charvet et maman de quatre enfants (Neriah et Sierra, nés de son premier mariage, et Heaven et Shaya, fruits de son union à David Charvet) participait au tournage d'une vidéo d'exercice de fitness.

En équilibre sur une planche de surf et vêtue d'un maillot deux pièces, Brooke Burke a enchaîné les mouvements, tout en gardant le sourire. Sa souplesse inspire le respect et l'admiration de ses près de 240 000 abonnés sur Instagram.