Brooke Mueller : L'ex-femme de Charlie Sheen est enfin sortie de rehab !

Sortie surprise et plus rapide que prévue pour Brooke Mueller qui a passé un peu plus d'un mois en cure de désintoxication. L'ex-femme de Charlie Sheen a été internée pour sa énième cure de rehab en novembre, après un triste incident impliquant leurs jumeaux Bob et Max (âgés de 7 ans).

Selon les informations du site E!News, l'actrice de 39 ans est rentrée chez elle où elle pourra passer du temps avec ses enfants en même temps qu'elle poursuivra son traitement. "Brooke est de retour à son domicile, avec ses enfants après plusieurs mois de travail sur elle-même pour rester sobre, ce qu'elle continuera à faire pour une année en bonne santé", a fait savoir son porte-parole.

En espérant que cette fois-ci soit la bonne. D'autant plus que les jumeaux ne peuvent compter qu'à moitié sur leur père, accaparé par ses obligations professionnelles et ses problèmes de santé, il est séropositif.

Après ses nombreux dérapages passés, Charlie Sheen tente de faire amende honorable. Lors de son récent passage dans l'émission Kyle & Jackie O, l'acteur de 51 ans a reconnu qu'il aurait dû être plus clément avec Ashton Kutcher, qui l'a remplacé dans la série Mon Oncle Charlie.

"J'ai été bête et méchant envers lui parce que je ne m'étais pas rendu compte à quel point c'est difficile de reprendre une série en cours de route. C'est ce que j'ai fait quand j'ai repris Spin City quand Michael J. Fox était trop malade pour travailler, mais personne n'a jamais fait le rapprochement. J'aurai dû être plus sympa avec lui", a-t-il déclaré.

Comme quoi tout arrive !

