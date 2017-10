Brooke Shields lourdement draguée par Donald Trump

Donald Trump a toujours eu les mots qui font mouche et que personne n'attend. Brooke Shields en a fait l'expérience.

Invitée du talk show Watch What Happens Live with Andy Cohen le 3 octobre, la très jolie actrice américaine de 52 ans s'est volontiers prêtée à un jeu qui consistait à revoir d'anciennes photos et à retrouver les personnalités avec lesquelles elle a posé. Parmi elles, l'actuel président des États-Unis, Donald Trump, une rencontre que Brooke Shields aurait bien aimé oublier.

Dans la vidéo postée sur la page YouTube de Watch What Happens Live with Andy Cohen (à partir de 2min22, ndlr), l'actrice reconnaît très vite celui qui se cache derrière la pastille et n'apprécie pas spécialement de revivre ce moment. Une fois la séquence terminée, la star qui vient de rejoindre le casting de la série New York, Unité spéciale grimace de dégoût et lâche sur le ton de l'humour : "Je ne peux pas parler."

Alors qu'Andy Cohen lui demande si Donald Trump s'est montré intéressé ce soir-là, lors d'une soirée de charité, Brooke Shields répond que non. Le milliardaire américain a exprimé son intérêt quelques années plus tard. "J'étais en train de tourner un film et il m'a appelée juste après avoir divorcé", révèle Brooke Shields, qui répète la phrase très peu romantique prononcée par Donald Trump ce jour-là. "Il m'a dit 'Je pense vraiment que nous devrions sortir ensemble parce que vous êtes la chérie de l'Amérique et je suis l'homme le plus riche. Les gens vont adorer ça'", se souvient-elle. À l'époque, il y a vingt ans, l'actrice n'était pas célibataire mais cela n'a pas freiné les ardeurs de Donald Trump, fraîchement séparé de sa deuxième femme Marla Maples, dont il a officiellement divorcé en 1999.



Brooke Shields n'est pas la première à partager de genre d'anecdotes embarrassantes. Tout comme elle, Salma Hayek a été courtisée par le président américain, dragueur et mythomane.