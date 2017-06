Brooke Shields : Ses filles interdites de mannequinat

Kaia Gerber (15 ans), Thylane Blondeau (16 ans), Lily-Rose Depp (18 ans), Paris Jackson (19 ans)... les Millennials ont conquis l'industrie de la mode ! La folle ascension de cette nouvelle vague aurait pu profiter aux soeurs Rowan et Grier Henchy. Mais leur mère, l'actrice et top model Brooke Shields, leur a interdit le mannequinat : les études passent avant les castings...

C'est dans une interview accordée à Social Life que Brooke Shields a fait part de son hostilité à l'idée de voir ses filles de 14 et 11 ans, se lancer dans la mode aussi jeunes. La maman de 52 ans confie au magazine : "Nous ne devrions pas voir les corps de filles de 15 ans. Je ne veux pas du corps d'une fille de 15 ans. Je ne veux pas ressembler à un petit garçon."

"[La mode] est une industrie coupe-gorge et déprimante. En plus, (...) il faut être présente aux auditions et au travail, et mes enfants ne sèchent pas l'école", ajoute Brooke Shields sur les débuts potentiels de ses adolescentes. L'Américaine fustige la modosphère : "Si je n'avais pas eu de bagage intellectuel, j'aurais été encore plus dévorée par une industrie où la loyauté est inexistante. Vous pensez, parce que vous en avez fait partie toute votre vie, qu'elle sera loyale à votre égard, mais c'est tout le contraire."

Brooke Shields souhaite que ses enfants (toutes deux nées de son mariage avec Chris Henchy) échappent à la pression qui pèse sur les épaules des mannequins. Un stress auquel Brooke a été exposée très jeune : elle a commencé sa carrière à seulement 13 ans.