Brooklyn Beckham à Cannes: sa belle Hana en cuir pour une 1re montée des marches

Hollywood s'est emparé du 72e Festival de Cannes le mardi 21 mai 2019. Cette huitième journée a été marquée par la montée des marches d'Once Upon a Time... in Hollywood, le nouveau film de Quentin Tarantino au casting cinq étoiles. Brad Pitt, Leonardo DiCaprio, Margot Robbie et Dakota Fanning étaient tous présents pour fouler le tapis rouge du Palais des festivals.

Si Élodie Fontan, captivante avec un décolleté osé, et Philippe Lacheau ont monté les marches en amoureux, ils n'ont pas été les seuls. Arrivé un peu plus tôt à Cannes après avoir atterri à Nice, pendant que son papa se trouvait à Paris, Brooklyn Beckham a monté pour la première fois les marches. Le fils aîné de 20 ans de Victoria et David Beckham était accompagné de celle qui partage sa vie amoureuse depuis quelques mois : Hana Cross. Le jeune top de 21 ans en devenir avait misé pour l'occasion sur une robe en cuir fendue à fines bretelles signée Salvatore Ferragamo. Sa chevelure brune était relevée un en chignon haut et ses lèvres dessinées d'un joli rouge écarlate. Brooklyn Beckham avait également accordé sa confiance à la maison italienne en portant un très élégant smoking et un noeud papillon.

Changement de look et d'ambiance quelques heures plus tard. Brooklyn Beckham et Hana Cross ont été invités à la soirée Gentleman Evening Chopard party qui s'est déroulée au prestigieux hôtel Martinez. Brooklyn avait abandonné son smoking pour un look qui lui ressemble plus, un style Gavroche composé d'un pantalon foncé, d'une chemise à rayures légèrement ouverte et d'une casquette, avec un appareil photo en bandoulière. L'Anglais ne s'en sépare presque jamais. Passionné de photographie, il a publié un livre intitulé What I See (Ce que je vois) en 2017. Le succès n'avait malheureusement pas été au rendez-vous. De son côté, Hana Cross avait opté pour une combinaison décolletée.