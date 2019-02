Brooklyn Beckham : Baisers fougeux avec sa chérie Hana Cross

La vie amoureuse des stars passionne leurs millions de followers ! Ceux de Brooklyn Beckham suivent avec attention l'évolution de sa relation avec Hana Cross. Le fils de David et Victoria Beckham et sa petite amie mannequin enchaînent les soirées à la Fashion Week de Londres et s'embrassent avec fougue...

Brooklyn et Hana étaient de sortie lundi soir (18 février) pour une soirée en deux parties. La première a eu lieu à la Roundhouse, où se déroulait la Fabulous Fund Fair au profit de la Naked Heart Foundation de Natalia Vodianova. La fille de Véronika Loubry, Thylane Blondeau, et de nombreux top models, dont la Française Cindy Bruna, étaient également de la partie.

Brooklyn Beckham et Hana Cross ont poursuivi leur nuit au Tape, pour la soirée du magazine LOVE. Après quelques photos, les amoureux se sont momentanément isolés pour discuter et surtout s'embrasser.