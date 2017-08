Brooklyn Beckham en dédicaces devant son père David et sa soeur Harper, si fiers

Alors qu'il s'apprête à déménager à New York pour ses études, Brooklyn Beckham s'est confié dans les colonnes du magazine People pour évoquer ses futurs projets et sa passion de la photo. "Je vais étudier la photographie et le cinéma, un mix des deux. J'ai hâte de commencer et j'ai l'impression que ça sera vraiment bien pour moi de me concentrer là-dessus pendant quelques années", a-t-il dit.

Il a par ailleurs évoqué sa relation complice avec les membres de sa famille, en particulier avec sa petite soeur qu'il affectionne tant. "J'adore prendre ma famille en photo. C'est toujours très intime lorsqu'on connaît si bien son sujet. J'aime prendre des photos de tout le monde mais Harper est tellement mignonne à photographier", a-t-il déclaré.

Se disant très "protecteur" avec ses frères et soeur, Brooklyn Beckham a également admis qu'il avait la sensation qu'il devait travailler "deux fois plus que n'importe qui" pour pouvoir faire ses preuves dans le milieu de l'art, du fait de son célèbre patronyme. Fier de pouvoir s'impliquer davantage dans un domaine qui le passionne autant, il a ajouté que ses parents lui avaient appris à rester "humble" et que la célébrité ne risquait donc pas de lui monter à la tête, lui qui mène une vie presque normale, comme tous les garçons de son âge. Bien entouré, Brooklyn Beckham sait où il va, et il peut remercier sa famille pour ça. "On s'encourage tous les uns les autres dans nos intérêts et nos passions", a-t-il conclu.