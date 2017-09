Brooklyn Beckham épié par les groupies de son école : "Détendez-vous"

Brooklyn Beckham s'adapte progressivement à sa nouvelle vie après avoir quitté le nid famiilal. Installé à New York depuis plus d'un mois, le fils de Victoria et David Beckham a démarré début septembre sa toute première année d'études à la Parsons School of Design, prestigieux établissement où il potasse les cours afin de poursuivre avec succès son parcours dans la photographie.

Déjà bien lancé dans la vie active depuis qu'il a shooté sa toute première campagne pour Burberry en 2016, le jeune homme de 18 ans continue d'assurer en parallèle la promotion de son premier album photo, What I See. C'est d'ailleurs à cette occasion qu'il vient d'accorder un entretien au site The Cut, profitant de l'interview pour donner ses premières impressions d'étudiant.

Heureux d'être inscrit dans une grande école, le frère de Romeo (15 ans), Cruz (12 ans) et Harper (6 ans) s'est ainsi attardé sur la réaction de ses camarades de classe lors de son arrivée à Parsons, et notamment celle de ses collègues filles. Selon lui, pas toujours facile d'être confronté à sa propre célébrité. "J'aime les gens de mon école. Mais il y a quelques groupies là-bas... Parfois, je dois leur dire : 'Je serai avec vous pendant quoi, quatre ans, donc détendez-vous'", a-t-il glissé, blasé. Et de tempérer : "Je veux dire, ça s'est amélioré. Elles comprennent et elles le respectent, mais c'est juste au début, c'est un tel choc pour elles, donc ça va", a-t-il ajouté.

Dans la foulée, Brooklyn Beckham a partagé sa plus grande ambition du moment, celle d'assister et de collaborer un jour avec le photographe anglais Alasdair McLellan. Et puisque son interview peut servir de bonne vitrine, il a également avoué qu'il rêvait de réaliser une campagne pour la marque Supreme.

Soulever de la fonte et (re)tomber amoureux

Lorsqu'il n'est pas en train de faire des plans sur la comète ou de potasser les cours à Parsons, Brooklyn Beckham se rend régulièrement à la salle de sport pour entretenir sa silhouette et avoir des muscles, comme papa. Sur Instagram, il a publié plusieurs vidéos où on peut le voir en plein effort, même si la technique n'est pas encore totalement rodée.