Brooklyn Beckham prêt à prendre son envol ?

À 18 ans, le jeune Brooklyn Beckham a déjà une belle idée de la carrière qu'il souhaite avoir. Contrairement à ses parents David et Victoria Beckham, il ne tentera pas sa chance dans le sport ou dans la musique mais plutôt dans l'art et plus particulièrement la photographie.

Depuis plusieurs années déjà, l'ex-compagnon de l'actrice Chloë Grace Moretz s'adonne à la photo et il a bien l'intention d'en faire son métier. Si l'on en croit les journalistes du tabloïd The Sun, il pourrait même partir dès la rentrée prochaine étudier dans une université spécialisée pour parfaire ses connaissances en la matière.

"Brooklyn est déjà très indépendant, donc il n'a que peu de scrupules à l'idée d'aller vivre loin de sa famille. Bien sûr, tout le monde lui manquera mais il est prêt à vivre de nouvelles aventures. Il veut se donner les moyens de ses ambitions et décrocher le job dont il rêve. Quelques connaissances en plus seront un atout pour lui", a confié un informateur du tabloïd anglais, qui assure que le jeune homme partira dès le mois de septembre pour la fac.

Des rumeurs qui n'ont pas été confirmées par le principal intéressé ni par aucun membre de sa famille. Pour l'instant, Brooklyn Beckham se concentre sur la promotion de son tout premier livre de photos, intitulé What I See. "J'ai hâte de tous vous rencontrer lors de ma tournée de dédicaces. Les dates et les lieux arrivent très bientôt. Plus que trois mois à attendre", a-t-il écrit sur Instagram où il a annoncé la date de sortie du livre, prévue le 29 juin prochain.

Lors d'une précédente interview, le jeune homme expliquait déjà vouloir "étudier l'art et la photographie aux États-Unis après le lycée". Si l'on ignore encore dans quelle université il ira étudier, il semblerait que sa mère, ancienne Spice Girl devenue créatrice de mode, lui a d'ores et déjà trouvé une place dans son équipe, et ce avant même qu'il soit diplômé.

"Cet été, quand il aura fini le lycée, il va travailler pour Victoria. Elle trouve qu'il a un sens pointu de la mode et qu'il est très talentueux. Il aura un rôle de créatif et de photographe. Victoria a l'intention d'ouvrir de nouveaux bureaux à Londres, elle veut plus de boutiques et vise New York en particulier. Elle aimerait que Brooklyn soit impliqué", rapporte-t-on chez Heat Magazine. Autant dire que l'été s'annonce chargé pour le jeune homme !

