Brooklyn Beckham : Sa folie des tatouages ne s'arrête plus !

Le premier passage de Brooklyn Beckham chez le tatoueur remonte à avril dernier. Le jeune Britannique de 18 ans n'avait pas fait appel à n'importe qui mais à celui en qui son papa David Beckham a une confiance aveugle : Mark Mahoney. Propriétaire du Shamrock Social Club installé à Hollywood, le tatoueur des stars avait ainsi vu le duo père-fils dans son salon et avait réalisé le portrait d'un Indien sur l'avant-bras sur l'aîné des enfants Beckham. Une expérience que Brooklyn avait partagée avec ses 10 millions d'abonnés sur Instagram. Il n'en est pas resté là, loin de là.

Après s'être fait dessiner un appareil photo sur le bras parce qu'il est fan de photographie ou encore un imposant ange sur le torse, le chiffre 7 sur un doigt, un aigle sur la main ou encore une fleur sur les côtes, Brooklyn Beckham a choisi de rendre hommage à sa famille pour son nouveau rendez-vous chez le tatoueur. Le fils de Victoria et David Beckham s'est cette fois-ci rendu dans un salon réputé de New York, chez Mr. K. Depuis quelques heures, six chiffres décorent l'un des bras de Brooklyn : "02 05 11". Ils font référence aux années de naissance de ses deux frères Romeo (2002), Cruz (2005) et de sa petite soeur Harper (2011).