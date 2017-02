Brooklyn Beckham se blesse au ski : des images impressionnantes...

Après avoir présenté ses nouvelles créations à la Fashion Week de New York, Victoria Beckham a très rapidement quitté la Grosse Pomme, accompagnée de toute sa tribu, son mari David et leurs quatre enfants, Brooklyn (17 ans), Romeo (14 ans), Cruz (12 ans) et la petite dernière Harper (5 ans), direction les montagnes canadiennes.

Le célèbre clan a passé toute la semaine dans la station de Whistler, séjour marqué par un terrible imprévu. Brooklyn Beckham a lourdement chuté au cours d'une descente en snowboard, accident au cours duquel le fils aîné de David et Victoria Beckham s'est fracturé la clavicule. Le jeune homme de 17 ans - pourtant habitué aux sports de glisse - a choisi de partager la vidéo de son accident sur sa page Instagram, ainsi que la photo de la radio qui a suivi et confirmé la fracture.