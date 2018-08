Bruce Willis, "inquiet" de se marier à sa chérie de 23 ans sa cadette

A 63 ans, Bruce Willis est un homme comblé. Icône hollywoodienne depuis plus de trente ans, il est également l'heureux papa de cinq filles : il y a évidemment Rumer (30 ans), Scout (27 ans) et Tallulah (24 ans), ses filles adultes nées de son premier mariage avec Demi Moore, mais aussi et surtout, tant elles dépendent de lui, Mabel (6 ans) et Evelyn (4 ans), ses fillettes nées de son second mariage avec le mannequin Emma Heming.

Réputé pour être très discret sur sa vie privée, la star de la saga Die Hard a néanmoins accepté d'ouvrir les portes de son manoir de Bedford Hills (New York) le temps d'un entretien avec nos confrères de Paris Match. L'occasion pour ce papa poule d'évoquer son remariage avec Emma, lui qui ne s'attendait pas du tout à repasser devant monsieur le maire après son divorce d'avec Demi Moore en 2000. "Je dois avouer que j'avais un peu d'inquiétude à l'idée de me remarier un jour. Finalement, je m'aperçois que j'ai réussi à refaire ma vie sans problème", a-t-il confié.

Je suis fier de mes filles, elles sont intelligentes et polies

Rencontrés en 2007 au club de gym, Bruce Willis et Emma Heming ont rapidement scellé leur belle histoire en se mariant deux années plus tard lors d'une cérémonie intime célébrée sur les Îles Turques-et-Caïques. Aujourd'hui basés sur la côte Est américaine, ils fuient l'agitation et les paillettes. "Ici, on est calme, protégés. A la campagne avec les avantages de la ville", a-t-il ajouté. Vedette de cinéma mais pas trop, Bruce Willis sélectionne les projets stimulants. Mais son plus beau rôle reste celui d'élever ses deux plus jeunes enfants. "Je suis fier de mes filles. Elles sont intelligentes et polies. (...) On donne la priorité à la vie de famille. On laisse Mabel et Evelyn s'exprimer, mais on leur inculque le maintien et les bonnes manières", a-t-il fièrement poursuivi.

De son côté, Emma Heming s'est réjouie d'avoir pour époux une véritable "fée du logis". C'est en effet Bruce qui gère tout à la maison ! "Il sait tout faire. Les travaux, le jardin et il est d'une patience admirable avec les enfants. Jamais il ne réclame un moment à lui. Tandis que moi, j'ai besoin parfois de m'isoler", a-t-elle confié.

Autre point de divergence, le monde virtuel. "J'ai horreur des réseaux sociaux. Mon goût pour les technologies modernes se limite aux SMS et à mes e-mails, point", a lancé Bruce Willis. Emma Heming, 40 ans et à la tête de sa propre marque de cosmétiques, ne peut pas se passer d'Instagram. "Obligée pour mes affaires. Lui n'a rien à vendre", a-t-elle répliqué. Si le réseau social est effectivement un outil de travail, il est également le bon moyen pour elle de publier de jolies photos de famille. On vous laisse en découvrir ci-dessous.