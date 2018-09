Bruno Genesio (OL) insulté et humilié devant sa fille : Une vidéo fait le buzz

C'est assurément un week-end noir pour Lyon. Battu à domicile face à Nice vendredi soir, le 31 août 2018, l'Olympique lyonnais fait de nouveau les gros titres. Dans la nuit de samedi à dimanche, alors qu'il sortait d'un restaurant où il a fêté son 52e anniversaire en compagnie de membres de sa famille dont sa fille, Bruno Génésio (l'entraîneur du club) a été agressé par des supporters lyonnais.

Depuis hier, dimanche 2 septembre, circule sur les réseaux sociaux une vidéo où l'on aperçoit le coach des Gones, apparemment alcoolisé selon des témoins, courir après une personne. "Je vais lui niquer sa mère", entend-t-on également. Des propos apparemment tenus par Genesio, qui aurait complètement vrillé lorsque l'homme coursé aurait tout bonnement insulté sa fille. Une ligne à ne pas franchir qui a fait sortir de ses gonds l'entraîneur lyonnais.

Depuis qu'elle est en ligne, cette vidéo a massivement fait réagir, et pas seulement dans le cercle des supporters de l'OL. Pierre Ménès, qui n'est jamais le dernier à taper sur les méthodes d'entraîneur de Bruno Génésio dans le Canal Football Club, a réagi d'un tweet où il condamne fermement et à juste titre. "Soutien total à Bruno Génésio. On a le droit de critiquer son travail mais pas de le pousser à bout de s'attaquer à sa famille et de lui faire péter les plombs. Ça va beaucoup trop loin", écrit le chroniqueur de Canal +.

Même credo chez Vikash Dhorasoo, ancien joueur lyonnais. "Mettre en avant la détresse d'un homme malmené devant sa propre famille juste pour sa fortune médiatique, c'est moche, tellement moche que je n'en ferais aucune pub. Vouloir sa démission, ok. Sa dépression, non, c'est malsain. Soutien total à Bruno Génésio", écrit celui qui travaille désormais pour L'Equipe TV.