Bruno Guillon attaqué sur Twitter : Sa réponse pleine d'humour !

Pris pour cible par un internaute, Bruno Guillon a répondu... à sa façon.

Le 17 janvier 2018, nous apprenions que l'ancien animateur de NRJ remplaçait Tex – viré à la suite d'une blague jugée sexiste sur les femmes battues – à la présentation des Z'amours (France 2). S'il ne fera ses premiers pas dans l'émission que le 1er février prochain, Bruno Guillon coanimait avec Nagui l'émission Tout le monde joue avec la musique hier soir. Et sa prestation n'a pas été du goût de tous.

Un internaute qui se fait appeler nougat79 sur Twitter a par exemple écrit : "#TLMJ sincèrement @BrunoGUILLONOff arrête la télé sérieux t'étais bon à la radio mais à la tv c'est la cata, ça colle pas, stp penses-y." Mais il ne s'attendait probablement pas à ce que l'animateur de 46 ans lui réponde. Et sa réplique était à ne pas manquer.

"Ok @nougat79 J'attendais ton retour pour prendre une décision quant à la suite à donner à ma carrière, alors j'arrête tout de suite ! Merci beaucoup !Je viens d'avoir une proposition pour jouer dans un film, du coup je te fais suivre en inbox pour que tu me dises si je dis oui ?", a écrit Bruno Guillon dans un premier temps. Et de surenchérir : "Cher @nougat79 ... Je me permets également de RT le message que tu as fait à @LaurentGerra à qui tu suggères aussi d'arrêter sa carrière... Réfléchissons ensemble à la possibilité de te prendre comme agent histoire d'utiliser tes conseils éclairés en commun, non ?"

Une réponse culte !