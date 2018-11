Bruno Solo bouleversé par la récente mort de son père en pleine interview

Bruno Solo est connu pour son humour et son débit de parole impressionnant. C'est une tout autre facette, sensible et émouvante, que le comédien de 54 ans a dévoilée lors de l'émission Clair Obscur diffusée le lundi 5 novembre 2018 sur France Ô.

Face à Sébastien Folin, la star de Caméra Café a évoqué son papa, décédé quelques mois auparavant, alors qu'il jouait Baby au théâtre de l'Atelier aux côtés d'Isabelle Carré. "J'ai perdu mon papa il y a seulement deux mois, au moment où je jouais ma pièce de théâtre (...). Je suis encore très fissuré par cette disparition. Je suis debout mais très fissuré, comme le sont ma soeur et maman", a-t-il confié.

Encore très affecté par cette disparition, Bruno Solo n'a pas pu contenir son émotion lorsqu'il a raconté ce jour où il a appris à son père qu'il allait incarner Pierre Mendès France à la télévision, dans un téléfilm diffusé en 2011 sur France 2. "Mon père était très volubile comme moi, j'ai hérité ça de lui, les mots lui venaient facilement. Quand je lui ai annoncé que j'allais jouer Mendès France, il..."?, a-t-il témoigné avant que les larmes ne lui montent aux yeux, le forçant de stopper l'interview avant de reprendre : "Il avait pas les mots, il était bouleversé." Bruno Solo l'est tout autant pour partager ces souvenirs qui peuvent se montrer très douloureux.