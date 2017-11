Bruno Wolkowitch a tiré un trait définitif sur l'alcool : "Je ne bois plus !"

Bruno Wolkowitch a pris une bonne résolution et compte bien s'y tenir. Notamment connu du grand public pour avoir longtemps interprété le rôle de Vincent Fournier dans la série policière PJ, l'acteur de 56 ans a profité d'une interview avec le Figaroscope pour révéler qu'il avait arrêté de consommer de l'alcool. "Je ne bois plus ! Une décision qui remonte à la mi-février et à laquelle me tiens", a-t-il simplement confié dans un article où il partage ses bonnes adresses de quartier à Paris, lui qui réside dans le 14e arrondissement de la capitale.

Si ce choix a probablement été motivé par un souci de préserver sa santé, le comédien n'en établit pas précisément les raisons. Une chose est sûre, cette bonne résolution ne l'empêche pas de continuer à être un fin connaisseur des vins, spiritueux qu'il prend plaisir à sélectionner pour ses proches. "Je ne vais pas priver mes amis de vin ! Aux Papilles [35 rue Daguerre, NDLR], le patron est un ami et m'a beaucoup appris sur les vins qui, chez lui, sont des vins 'naturels'. Il me conseille très bien. Quant à moi, je préférais les rouges, les Gamay par exemple, mais, guidé par Gérard, je choisis en fonction des amis à qui offrir les bouteilles", a-t-il ajouté.

Celui qui triomphe actuellement aux côtés des acteurs Jeoffrey Bourdenet, Antoine Courtray, Philippe Crubezy, Olivier Cruveiller, Adel Djemaï, Christian Drillaud, Claude Guedj, Roch Leibovici, Pierre Alain Leleu, Francis Lombrail et Pascal Ternisien dans la pièce 12 Hommes en Colère au théâtre Hébertot (jusqu'au 7 janvier 2018) a également dévoilé ses repères fétiches pour savourer un repas asiatique (Pho'Bo'Bun, 12 rue Daguerre) et se faire une toile (Cinéma Chaplin, 26 place Denfert-Rochereau). Ses fans savent désormais où croiser sa route !

Très discret sur sa vie privée, Bruno Wolkowitch est par ailleurs père de deux enfants, Lou (née en 2006) et Luka (né en 2011), issus de sa relation avec l'actrice Fanny Gilles, qu'il avait rencontrée en 2003 sur le tournage de PJ.