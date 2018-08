Bryan (Les Vacances des Anges 3) séduit par Sabrina : Ce qui lui a plu

Mi-mai, Bryan a quitté Los Angeles (où il réside) pour Marbella afin de tourner Les Vacances des Anges 3 (NRJ12). S'il appréhendait de ne pas s'entendre avec les candidats à cause de l'image de prétentieux qu'il a véhiculée dans Secret Story 11 (en 2017, sur TFX), le beau brun de 21 ans s'est bien entendu avec tout le monde comme il l'a confié à Purepeople.

Il a même eu un coup de coeur pour une candidate : "Dès le début, que ce soit physiquement ou comme je l'ai connue dans ses autres aventures ou les réseaux sociaux, c'est Sabrina. Elle est vraiment belle, douce et c'est une belle personne dans le fond. C'est ce qui m'a plu. À Los Angeles, je suis sortie avec des filles trop américaines, trop bling-bling, comme j'aimais avant. Maintenant, j'ai besoin d'une vraie femme. Une fille mature et classe qui a un vrai fond et qui est intelligente. J'ai retrouvé ça chez Sabrina et j'espère que ça va porter ses fruits."

Selon les rumeurs, Bryan a réussi à séduire Sabrina. Ils auraient donc vécu une histoire d'amour... jusqu'à l'arrivée de Zaven, l'ex de la jeune femme. Ils s'étaient rencontrés dans Les Princes de l'amour 4 (en 2017) et ont vécu une belle idylle jusqu'en février dernier. Sans surprise, la belle brune aurait donc de nouveau succombé aux charmes de son ancien petit ami.

