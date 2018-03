Bryan (Secret Story 11) menacé et insulté : "S'il vous plaît, arrêtez de rager"

Bryan, le joueur multimillionnaire de Secret Story 11 vient de pousser un gros coup de gueule sur le réseau social Instagram. Le jeune homme qui vit aux États-Unis en a marre de recevoir des messages haineux de la part de certains de ses haters.

Lors de publications dévoilées en Story, il a même fait savoir qu'il avait quitté la France à cause d'eux ou plutôt de la mentalité des Français. "Quand tu as de l'argent, on t'insulte de sale riche toutes les dix minutes, explique-t-il en réponse à un internaute qui l'a insulté et qui a menacé de le kidnapper contre de l'argent. Voilà pourquoi j'ai quitté la France que j'aime énormément... Aux États-Unis, la mentalité est tellement différente à ce sujet malheureusement."

Puis, il s'est directement adressé à ses followers : "S'il vous plaît, arrêtez de rager !! Tant mieux pour moi si je kiffe, non ?"

Bryan dévoile régulièrement les coulisses de sa vie de rêve en Amérique. Voitures de luxe, soirées haut de gamme, le jeune homme voyage, profite de ses amis sans se faire de souci et il est vrai que s'il a la chance de pouvoir le faire, il a bien raison d'en profiter !