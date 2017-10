Bryan (Secret Story 11) multimillionnaire : L'origine de sa fortune

Lors du prime de Secret Story 11 (NT1) diffusé jeudi 19 octobre 2017, Bryan a été éliminé. Pour rappel, le beau gosse avait été nominé après avoir révélé des indices sur son secret ("Je suis multimillionnaire"). Mais d'où vient la fortune de Bryan ?

Sur les réseaux sociaux, Bryan et son frère Sébastien – qui serait en couple avec Hillary (Les Ch'tis, et plus récemment Les Princes et Princesses de l'amour sur W9) – s'affichent dans les plus beaux hôtels du monde, au volant de voitures de luxe et séjournent dans une magnifique villa à Los Angeles. Leur aîné, Jean-Christophe, se tient quant à lui loin des strass et paillettes.

Mais Bryan, âgé de 20 ans, ne travaille pas. Comment a-t-il pu amasser autant d'argent ? Bien qu'il reste discret à ce sujet, celui qui s'était baptisé Mister Buzz dans la Maison des Secrets est le fils de Carolyn Parent, chanteuse, et Rémy Dubois.

Ce dernier baigne dans le milieu de la gestion et du management depuis des années. En effet, il a occupé des fonctions importantes comme vice-président du secteur Europe, Moyent-Orient et Afrique d'Opsware. Désormais, Rémy Dubois est vice-président exécutif et directeur général des ventes et partenaires internationaux chez Kyriba, société d'édition de logiciel de gestion de trésorerie. Mais, pour l'heure, Bryan ne s'est pas exprimé sur l'origine de sa fortune...