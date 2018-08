Bulletin météo, les habitants de Saint-Etienne en colère : "On se sent oubliés"

Il y a comme une ambiance glaciale entre Saint-Etienne et les services météo des chaînes. Vous ne l'avez sans doute jamais remarqué si vous ne résidez pas dans la ville située dans le département de la Loire, mais elle ne figure jamais sur les cartes des bulletins météo télévisés. Les animateurs comme Louis Bodin ou Tatiana Silva (TF1) ne citent que les températures des deux villes voisines : Lyon et Clermont-Ferrand.

Pourtant, selon Thierry Bacher, un Stéphanois nommé qui s'est confié au Parisien, les températures de Saint-Etienne ne sont pas identiques à celles de ses voisines : "Nos températures ne sont pas du tout les mêmes que celles de chez nos amis lyonnais. Le climat n'a rien à voir : par exemple, quand il neige chez nous, ce n'est pas forcément le cas à Lyon et il y a toujours au moins 3 degrés de différence." Le chargé de mission dans l'administration de 57 ans a donc pris la décision de lancer une pétition en ligne en novembre dernier afin que la situation change.

"On se sent oubliés et c'est quelque chose ressenti par la population qui se dit : 'On parle d'Orléans ou de Bourges, des villes plus petites - qui figurent cependant sur les cartes météo -, mais pas de nous.' C'est aussi une question de légitimité", a ajouté Thierry Bacher. Saint-Etienne est en effet la quatorzième ville la plus peuplée de France avec plus de 170 000 habitants, cela pourrait donc peser dans la balance.

La pétition a en tout cas rassemblé 1 376 signatures à l'heure à laquelle nous écrivons cet article. Affaire à suivre...