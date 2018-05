Burger Quiz : Alain Chabat bientôt remplacé par Alexandre Astier ?

Les rumeurs vont bon train.

Alors qu'il y a quelques jours le compte Twitter de Burger Quiz, l'émission à succès menée par Alain Chabat sur TMC, balayait avec humour l'hypothèse d'une reprise en main du jeu par Camille Combal à la rentrée prochaine, voilà qu'un nouveau nom circule beaucoup sur les réseaux sociaux... Celui du comédien, scénariste et réalisateur Alexandre Astier (43 ans).

En effet, comme chacun le sait désormais, Alain Chabat laissera prochainement sa place à un autre animateur, comme il l'avait déjà fait pour la première saison du jeu en 2001. Du coup, quand l'équipe de Burger Quiz a tweeté ce 27 mai 2018 une photo des coulisses de l'émission dans laquelle on pouvait voir Alexandre Astier au milieu de candidats et de comédiens, de nombreux internautes ont conclu qu'il s'agissait là d'un indice de taille ! Et autant le nom de Camille Combal avait provoqué une réelle levée de boucliers, autant celui du créateur de Kaamelott a largement séduit...

"Si c'est lui qui reprend l'émission après Alain Chabat, je signe tout de suite", "OMG je l'avais demandé et il est là, merci Burger Quiz", "Je suis trop contente mais la non-présence de Chabat me stresse", "Ne me dites pas qu'Alexandre Astier va reprendre Burger Quiz sinon je fais un arrêt cardiaque !", "Oh, je ne vais pas louper ça ! Alexandre Astier dans le Burger Quiz... Oh ça va être énorme ! Merci !", pouvait-on lire dès les premières réactions à ce tweet.

Qui reprendra donc les rênes du Burger Quiz à la rentrée prochaine ? Alexandre Astier ? Kad Merad ? Monsieur Poulpe ? Vincent Dedienne ? Eve Angeli ? Le suspense demeure.