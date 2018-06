Burger Quiz : Alain Chabat bientôt remplacé par Manu Payet ?

C'est la question que beaucoup se posent. Qui remplacera Alain Chabat à la tête du Burger Quiz (TMC) à la rentrée prochaine ?

Après la rumeur (aussitôt balayée) de Camille Combal en tant que remplaçant – on sait aujourd'hui qu'il arrive sur TF1 pour animer notamment la nouvelle édition de Danse avec les stars – et celle d'Alexandre Astier, c'est désormais le nom de Manu Payet qui circule beaucoup sur les réseaux sociaux.

Interrogé à ce sujet par Éric Dussart et Jade sur RTL dans On refait la télé ce 17 juin 2018, le comédien et humoriste de 42 ans a indiqué : "Je n'ai pas du tout en tête de lui succéder. J'ai peur de le faire moins bien. Il y a des émissions que je préfère écouter qu'animer." Et de poursuivre avec humour : "Ou alors, je viens avec mes propres auteurs, mais du coup, il faut l'appeler le 'Rougail Quiz' et c'est une émission plus réunionnaise." Nous voilà fixés.

Qui reprendra donc les rênes du Burger Quiz à la rentrée ? Alexandre Astier ? Monsieur Poulpe ? Vincent Dedienne ? Marina Foïs ? Le suspense demeure.