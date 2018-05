Burger Quiz – Alain Chabat remplacé par Camille Combal ? La réponse...

C'est une rumeur qui circule depuis quelques jours sur les réseaux sociaux, Camille Combal serait celui qui pourrait remplacer Alain Chabat à la tête de Burger Quiz (TMC) après le départ annoncé de la star. En effet, l'acteur de 59 ans laissera prochainement sa place à un autre animateur, comme il l'avait fait pour la première saison du jeu en 2001.

Alors que de nombreuses personnes réagissaient à la rumeur et, avouons-le, faisaient part de leur gros mécontentement, le compte Twitter du jeu le plus déjanté du PAF a profité de l'occasion ce 24 mai 2018 pour se moquer avec talent de tout ce qui peut se dire. "Une seule de ces informations est vraie. Laquelle ? A) Sylvestre et Titi ne sont qu'une seule et même personne. B) Camille Combal reprend Burger Quiz à la rentrée. C) Les chiens ont des tentacules. D) Juillet-Août, c'est plutôt en été", pouvait-on lire sur le compte de l'émission. Une manière originale de contredire les rumeurs ! Car oui, il fallait évidemment répondre "D".

Ce vendredi 25 mai, Camille Combal a finalement décidé de répondre au tweet humoristique de Burger Quiz. "Jamais !! Je n'ai pas le talent de Lord Alain Chabat. Et moi aussi je rêve qu'il continue pendant 14 ans ! Content d'avoir été dans une question déjà... Ça me suffit. Et à mercredi Burger Quiz (Réponse D au fait)", a-t-il tweeté avec beaucoup d'élégance.

Qui reprendra donc les rênes du Burger Quiz à la rentrée prochaine ? Kad Merad ? Gad Elmaleh ? Virginie Efira ? Popeck ? Le suspense est entier.