Burger Quiz, la dernière d'Alain Chabat : La grosse surprise qui nous attend...

Toutes les bonnes choses ont une fin...

Comme annoncé, c'est ce 21 novembre 2018 qu'Alain Chabat rendra son tablier d'animateur du Burger Quiz (TMC) afin de se consacrer à d'autres projets. Comme pour la saison 1 diffusée il y a dix-sept ans sur Canal+, ce sont plusieurs stars ayant participé au programme en tant que candidats qui auront pour mission d'animer le jeu dans les semaines à venir. Parmi elles, Marina Foïs, Gérard Darmon, Alexandre Astier, Édouard Baer, Jean-Paul Rouve ou encore Jérôme Commandeur.

Afin de partir avec panache, Alain Chabat a préparé une petite surprise pour les téléspectateurs de TMC. En effet, après une dernière partie avec Marina Foïs, Jean-Paul Rouve, Anne Depétrini et Maurice Barthélémy, la chaîne du groupe TF1 a indiqué qu'une émission best of des "meilleurs moments et des meilleures vannes" d'Alain Chabat serait diffusée. Un rendez-vous à ne pas manquer !

Il est à noter également que, pour la première fois, une célébrité, Marina Foïs, s'essaiera au "Burger de la mort" au cours de la dernière partie animée par Alain Chabat. Sera-t-elle être enfin "rémunérée" ? Suspense...

Découvrez l'alléchant teaser de cette séquence ci-dessous :