Busy Philipps (Dawson) évoque son avortement lorsqu'elle avait 15 ans

Busy Philipps était l'invitée de l'émission américaine Busy Tonight, le 7 mai 2019. À 39 ans, l'actrice de Dawson a pris la parole au sujet d'une loi anti-avortement qui est sur le point d'être votée dans l'État de Georgie (États-Unis), interdisant l'avortement après six semaines de grossesse. "Je sais que certaines personnes ont une opinion très affirmée sur l'avortement, mais laissez-moi dire une chose. Les femmes et leurs médecins sont les mieux placés pour prendre des décisions en bonne connaissance de cause, pour faire ce qui est le mieux pour elles, explique-t-elle. Personne d'autre. Personne."

Busy Philipps a ensuite déclaré que ce type de législation n'empêcherait aucune femme de faire ce choix "incroyablement personnel", mais qu'il les "exposerait à de nombreux risques". L'actrice évoque ensuite sa propre expérience, révélant qu'elle a choisi de se faire avorter lorsqu'elle était adolescente : "J'ai subi un avortement lorsque j'avais 15 ans et je vous dis ça parce que je suis réellement effrayée pour les femmes et les jeunes filles qui vivent dans ce pays."

"Une femme sur quatre aura recours à un avortement avant l'âge de 45 ans. Les statistiques surprennent parfois les gens et peut-être que vous vous dites : 'Je ne connais pas de femme qui pourrait se faire avorter.' Eh bien voilà, vous me connaissez, moi", poursuit-elle. Je pense qu'il est indispensable que nous racontions toutes nos histoires."

Cette proposition de loi anti-avortement a été signée mardi par Brian Kemp, le gouverneur très conservateur de Géorgie. Elle interdirait tout avortement dès la détection des battements de coeur du foetus, qui arrive aux environ de six semaines de grossesse, avant même que certaines femmes sachent qu'elles sont enceintes. Considérée comme médicalement inadaptée par de nombreux gynécologues, cette loi surnommée "battement de coeur" a pourtant déjà été adoptée dans le Mississippi, en Ohio et dans le Kentucky cette année.