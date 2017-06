C à vous : Anne-Elisabeth Lemoine remplace Anne-Sophie Lapix

Nos confrères des Puremédias sortent une nouvelle et grosse exclusivité : Anne-Elisabeth Lemoine succède à Anne-Sophie Lapix qui prendra les rênes du 20h de France 2 en septembre à la place de David Pujadas.

Ce n'est pas une grosse surprise. L'animatrice de 46 ans qui est chroniqueuse dans le programme depuis septembre 2014, qui joue les jokers de Lapix et présente C l'hebdo une version week-end de C à vous, a été préférée à Bruce Toussaint, Stéphane Bern, Claire Chazal ou encore Mélissa Theuriau.

Anne-Elisabeth Lemoine est donc la troisième femme a prendre en main le talk show d'access à succès produit par Troisième Oeil après Alessandra Sublet (2009-2013) et Anne-Sophie Lapix (2013-2017).

L'animatrice révélée dans les années 2000 par Marc-Olivier Fogiel dans dans On ne peut pas plaire à tout le monde sur France 3 prend donc du galon !