C à vous : Anne-Sophie Lapix écoeurée par le cadeau improbable de Michel Cymes

Tous les soirs, dans C à vous sur France 5, Anne-Sophie Lapix reçoit un cadeau de la part de ses invités. Des présents parfois chic, de temps en temps décalés, mais rarement répugnants. Mais ça, c'était avant la venue de Michel Cymes, ce lundi 27 février.

Dans l'émission, l'animatrice de 44 ans a eu la joie d'ouvrir un joli paquet rose qui contenait... des organes génitaux ! Les lèvres serrées, le regard un peu perdu et jetant le paquet avec dégoût (tout en souriant) sur la table, Anne-Sophie Lapix a écouté le présentateur du Magazine de la santé lui expliquer : "Ce sont des zizis de serpents rapportés exprès pour vous lorsque j'ai tourné Les Pouvoirs extraordinaires du corps humain avec Adriana Karembeu en Chine. Je me suis dit qu'un jour je reviendrais dans C à vous et donc j'ai rapporté ça." Une délicate (?) attention qui a laissé les chroniqueurs et les autres invités pantois.

Fier de son effet, le médecin le plus célèbre de France a poursuivi : "En Chine, ça se cuisine. (...) Les zizis des serpents sont réputés pour lutter contre les troubles de l'érection." Précisant ne pas avoir besoin d'en user, le doc, décidément très calé sur les parties intimes des serpents, a raconté avec le plus grand sérieux : "Ils ont deux zizis parce que le développement des organes génitaux vient des mêmes tissus que ceux qui donnaient des pattes et comme ils n'ont pas de pattes..." Puis, Michel Cymes a conseillé de les cuisiner à la poêle.

Bon appétit !