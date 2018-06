Cabourg: Mélanie Thierry triomphante devant son chéri Raphaël et des "filles de"

La 32e édition du Festival du Film de Cabourg et ses Journées romantiques ont rendu leur verdict samedi 16 juin au terme d'une belle cérémonie de clôture marquée par un tapis rouge à l'image du festival, convivial et joyeux.

Récompensée au palmarès et distinguée sur le red carpet de Cabourg, Mélanie Thierry a triomphé devant son amoureux Raphaël, lequel faisait partie du très beau jury. L'actrice de La Douleur était accompagnée de son réalisateur, Safy Nebbou, devant un parterre de vedettes françaises, des jurées Géraldine Nakache et Pascale Arbillot (habillée en Lanvin) aux actrices et filles de, Esther Garrel (la soeur de Louis Garrel), Victoria Bedos (fille de Guy Bedos) et Lola Bessis (fille de Daniela Lumbroso).

On a également croisé Abdellatif Kechiche , sacré avec le prix du meilleur film pour Mektoub my love : canto uno, aux côtés de ses actrices Hafsia Herzi et Ophélie Bau, la douce Stacy Martin avec Marie Monge (la réalisatrice de Joueurs), Olga Kurylenko, Vincent Lacoste et Pierre Deladonchamps (qui sont à l'affiche du film Plaire, aimer et courir vite), Edouard Baer, Benoît Poelvoorde, Eric Judor, Alysson Paradis ou encore Camille Chamoux, qui est enceinte de son deuxième enfant. Laure Calamy, Marie Kremer, Anaïs Demoustier, les espoirs Clémence Boisnard et Anthony Bajon, Camille Razat, Karine Silla-Perez et sa fille Tess, Céline Sallette, Alice Vial, Alex Lutz ou encore Rod Paradot et sa compagne Jade étaient également de la partie.

Le palmarès complet du 32e Festival du film de Cabourg :

Meilleur film : Mektoub my love : canto uno d'Abdellatif Kechiche

Prix Gonzague Saint Bris Meilleur scénario adapté d'une oeuvre littéraire : La Douleur d'Emmanuel Finkiel

Meilleure actrice : Mélanie Thierry dans La Douleur d'Emmanuel Finkiel

Meilleur acteur : Pierre Deladonchamps et Vincent Lacoste dans Plaire, aimer et courir vite de Christophe Honoré

Swann d'Or Révélation féminine : Clémence Boisnard dans La Fête est finie de Marie Garel-Weiss

Swann d'Or Révélation masculine : Anthony Bajon dans La Prière de Cédric Kahn

Grand Prix : Ága de Milko Lazarov

Prix du public : Monsieur de Rohena Gera

Prix de la Jeunesse : Joueurs de Marie Monge

Meilleur court métrage : Bye bye les puceaux de Pierre Boulanger

Meilleur acteur dans un court métrage : Jamil McCraven

Meilleure actrice dans un court métrage : Yafa Abu Hijleh