Caitlyn Jenner : À l'époque, en sous-vêtements féminins sous ses costumes

C'est People qui relève cet extrait de The Secrets of My Life, titre du livre de Caitlyn Jenner (sorti ce mardi 25 avril aux éditions Hachette). L'auteur y revient sur la publication de son précédent ouvrage, intitulé Finding the Champion Within (1999). À l'époque, Bruce Jenner réalise une tournée promo et participe à plusieurs conférences. L'homme s'adresse à des milliers de spectateurs à qui il cache son habitude de cross-dressing.

"Ils ne savent pas que je porte un soutien-gorge et une culotte sous mon costume, que je ne suis pas Bruce Jenner mais une femme que j'appellerai Caitlyn, qui doit encore être Bruce sauf lors de moments volés durant lesquels je peux être moi-même", écrit Caitlyn Jenner à propos de cette période.

Dans le même chapitre, l'ex-champion olympique de décathlon (sacré aux JO de Montréal, en 1976) parle make-up et confesse s'être servi dans le matériel de son épouse Kris Jenner et de ses filles. "J'ai volé du maquillage... pas seulement à Kris mais aussi au reste de la troupe, parce qu'il y a – croyez-moi – plus de produits de beauté par personne dans notre maison que dans n'importe laquelle", révèle Caitlyn Jenner.

"Elles ne savent pas que je vois quelque chose de foncièrement différent quand je regarde le miroir, un corps que je déteste : une barbe que l'on remarque même rasée de près, un pénis inutile à part pour uriner en forêt", ajoute Caitlyn – qui a récemment subi une opération de réassignation de sexe – au sujet de son ex-épouse et leurs enfants.

Aujourd'hui, bien qu'elle ait été écartée par ses proches, madame Jenner est une femme heureuse. Elle apparaîtra dans le prochain épisode de l'émission Keeping up with the Kardashians, dans une discussion en tête à tête avec son ex-femme, Kris.