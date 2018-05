Caitlyn Jenner aurait-elle retrouvé l'amour avec Sophia Hutchins, 21 ans ?

Caitlyn Jenner et Sophia Hutchins ne se quittent plus. Mais les deux femmes seraient bien plus que de bonnes amies puisqu'elles seraient en pleins préparatifs d'un mariage intime.

Scottsdale National #PXG A post shared by Sophia Hutchins (@hutchins_sophia) on Apr 28, 2018 at 10:29am PDT

Inséparables, les deux femmes, qui passent beaucoup de temps ensemble, s'apprêteraient à s'unir dans les prochaines semaines lors d'une cérémonie intime donnée au domicile de Caitlyn Jenner à Malibu. Une union qui serait la quatrième pour l'athlète olympique qui a déjà épousé Chrystie Crownover en 1972, puis Linda Thompson en 1981 et enfin Kris Jenner, en 1991. Selon le témoignage d'un proche à Radar Online : "C'est un rêve devenu réalité pour Cait avec son rejet des Kardashians - et même de ses propres filles- qui l'isole et l'a faite souffrir d'une dépression. Sophia a changé tout ça." Le 22 mai, Caitlyn Jenner témoignait de sa souffrance et son isolement depuis que le clan Kardashian à pris ses distances : "Je passe beaucoup de temps seule dans ma maison. J'ai beaucoup d'enfants mais parfois, simplement à cause des circonstances, garder une relation proche avec eux est très difficile. Ils ont tous des vies. Ils sont passés à autre chose", avait-elle confié.

