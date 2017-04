Caitlyn Jenner et le sexe : Elle en a fini avec les femmes

Caitlyn Jenner n'a rien conservé de sa vie d'avant, lorsque tout le monde l'appelait encore Bruce Jenner, pas même son attribut masculin comme elle le révèle dans sa biographie à paraître le 25 avril prochain, The Secrets of My Life.

Après avoir eu connaissance du changement définitif de genre de Caitlyn Jenner effectué lors d'une opération de réassignation sexuelle pratiquée en janvier dernier, on apprend à présent, grâce à de nouveaux extraits dévoilés par RadarOnline, qu'elle n'envisage plus de relations intimes avec des femmes et que le sexe ne fait pas partie de ses priorités. "Parmi les choses les plus importantes de ma vie, le sexe arrive loin derrière. C'est comme ça depuis longtemps", confie-t-elle dans son livre. Elle envisage la compagnie d'une femme, mais pas plus. "Ça n'arrivera pas, du moins pour le moment, et probablement jamais", avoue celle qui a été mariée durant vingt-deux ans à Kris Jenner, dont elle a divorcé en 2015. Toujours en phase de transition, la star de télé-réalité de 67 ans attend de voir les changements liés au retrait de son pénis : "Peut-être qu'enlever mon dernier attribut masculin me fera sentir différente", s'interroge-t-elle, ouverte à l'idée de relations sexuelles avec un homme.

Si l'ex-athlète spécialiste du décathlon se dit "libérée" par l'abandon de son organe masculin, elle explique que son opération radicale a notamment été motivée par les questions incessantes des fans qui lui demandaient régulièrement si elle avait conservé ce que la nature lui avait offert avant sa transformation. Satisfaite de l'abandon de son pénis, Caitlyn Jenner n'hésite pas à comparer son étape importante à la médaille olympique qu'elle a remportée à Montréal en 1976 dans sa biographie.