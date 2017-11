Caitlyn Jenner ignorée par Khloé Kardashian : "Deux ans qu'on ne se parle plus"

Seule contre tous depuis la publication de son livre autobiographique The Secrets of my Life, ouvrage qui a provoqué la stupeur et la colère au sein du clan Kardashian, Caitlyn Jenner a profité d'une nouvelle interview dans l'émission radio de Piers Morgan pour évoquer ses rapports inexistants avec ses anciennes belles-filles.

Désormais habituée à lancer des appels désespérés par voie de presse, la star de télé-réalité a confirmé que le lien était toujours bel et bien rompu. "Je ne parle plus aux Kardashian. J'ai passé vingt-trois ans de ma vie avec ces enfants, c'est difficile d'en parler. C'est terriblement triste. Je n'ai plus aucune relation avec eux, oui, je ne leur parle plus", a-t-elle déclaré.

Pour autant, l'icône transgenre reste en très bons termes avec ses filles Kendall (22 ans) et Kylie (20 ans), nées de son mariage avec Kris Jenner, avec laquelle elle n'a plus échangé "depuis probablement un an". Le 2 novembre 2017, Caitlyn Jenner s'est d'ailleurs rendue à l'anniversaire de Kendall, organisé à West Hollywood, où elle a brièvement croisé les regards froids de Kourtney, Kim et Khloé. "Je suis allée à la fête et je n'ai parlé à aucune d'entre elles. Ça fait probablement neuf mois que je n'ai pas parlé avec Kim, Khloé ça fait deux ans, mais elle n'était pas là [elle vivait en grande partie à Cleveland, NDLR], et Kourtney, je n'ai pas eu de nouvelles d'elle non plus", a-t-elle ajouté.

Autrefois très proche de Caitlyn Jenner (lorsqu'elle était encore Bruce), Khloé Kardashian avait particulièrement mal pris la nouvelle de sa transition. En janvier 2016, celle qui est actuellement enceinte de son premier enfant s'était confiée au micro de la radio Sirius XM pour révéler qu'elle s'était sentie trahie en apprenant l'histoire de Caitlyn Jenner dans la presse. Selon elle, cette dernière a toujours nié et caché sa véritable identité. "Il n'a jamais dit qu'il allait faire une transition. Il disait juste que son âme avait toujours été celle d'une femme, mais je ne peux pas vous dire si à ce moment-là, il ne pensait vraiment pas à faire une transition. (...) Ce n'est pas si facile. Mais surtout, je me fous bien de ce qu'il veut faire. Je voulais juste qu'il arrête de mentir. Chaque soeur avait une histoire différente, car il n'arrivait pas à suivre ses mensonges", avait-elle expliqué à l'époque.