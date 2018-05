Caitlyn Jenner isolée et délaissée par ses enfants : "C'est très difficile"

Caitlyn Jenner est nostalgique de sa vie d'avant. Plus précisément, de l'époque où elle était constamment entourée de ses enfants. Dans une interview publiée le 22 mai 2018 pour le site Broadly du magazine Vice, la star transgenre de 68 ans a effectivement expliqué qu'il était très "difficile" pour elle d'entretenir des relations profondes avec ses six enfants.

"Je passe beaucoup de temps seule dans ma maison. J'ai beaucoup d'enfants mais parfois, simplement à cause des circonstances, garder une relation proche avec eux est très difficile. Ils ont tous des vies. Ils sont passés à autre chose", a-t-elle lâché.

Caitlyn Jenner a trois fils et trois filles : Burt (39 ans) et Casey (37 ans), nés de son premier mariage avec Chrystie Crownover ; Brandon (36 ans) et Brody (34 ans), nés de sa relation avec Linda Thompson ; puis Kendall (22 ans) et Kylie (20 ans), filles issues de son troisième mariage avec Kris Jenner.

Grâce à Burt, Casey, Brandon et Kylie, Caitlyn Jenner a déjà cinq petits-enfants dont l'adorable Stormi (bientôt 4 mois). Ainsi, elle essaye de voir tout ce petit monde le plus régulièrement possible. Mais les carrières des uns sont très prenantes et il est parfois difficile de trouver du temps. "On est juste des êtres humains, on est de passage pour une courte période. On vient et on part, et à la fin, on espère juste que sa famille sera présente", a-t-elle tristement ajouté.

Rappelons que Caitlyn Jenner s'était également fameusement brouillée avec les filles de son ex-femme Kris en 2016. Autrefois si proche de Kourtney, Kim et Khloé, qu'elle a pratiquement élevées, elle ne serait aujourd'hui plus du tout en contact avec elles.