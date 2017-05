Caitlyn Jenner : "Bruce continue de vivre en moi"

En devenant une femme en juin 2015, Bruce Jenner a décidé de se faire appeler Caitlyn (sans K, une signature des Kardashian). Dans une autre vie, Caitlyn était un athlète de haut niveau. La médaillée d'or aux Jeux Olympiques en 1976 a dévoilé au travers d'un témoignage poignant que sa ténacité ne l'a pas quittée.

Interrogée il y a peu par nos confrères britanniques de The Guardian, l'ex-mari de Kris Jenner s'explique : "Cela a été difficile d'abandonner le bon vieux Bruce, pour de nombreuses raisons. Il continue de vivre en moi." La femme assure ne pas avoir beaucoup changé après ses 65 années passées dans la peau d'un père de famille pas comme les autres.

"Je fais toujours beaucoup de choses que Bruce avait l'habitude de faire. Je me rends toujours à des courses de voitures. (...) Je peux vivre ma vie et faire des choses amusantes", a expliqué le père de Kendall et Kylie. Caitlyn continue dans sa lancée et s'explique plus en profondeur : "J'aimais bien Bruce. C'était quelqu'un de bien. Il a fait beaucoup de choses dans sa vie. Oui, il existe toujours ! Il a énormément travaillé. Il a remporté les Jeux Olympiques, il a élevé des enfants merveilleux... Il a fait plein de bonnes choses et ce n'est pas comme si j'avais envie de jeter tout ça à la poubelle."

Celle qui a récemment publié son autobiographie, The Secrets of my Life, n'a pas renié son passé et vit pleinement cette nouvelle vie.