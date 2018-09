Caitlyn Jenner : Radieuse avec sa jeune chérie, prête pour les Emmy Awards

Après les industries du cinéma et de la mode, le monde de la télévision fait sa rentrée ! L'événement aura lieu mardi, jour de la 70 édition des Emmy Awards. Caitlyn Jenner et sa compagne Sophia Hutchins en ont pris la température samedi, lors de la soirée pré-Emmys organisée par Variety.

C'est au restaurant Cecconi's West Hollywood, situé sur la très prisée Melrose Avenue que Variety a lancé les festivités des Emmy Awards. Caitlyn Jenner et Sophia Hutchins figuraient sur la liste des invités du très influent magazine américain. Respectivement habillées de robes noire et grise, la star de télé-réalité de 68 ans et sa petite amie ont immortalisé leur soirée en se présentant dans la cabine photo installée pour l'occasion.