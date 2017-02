Caitlyn Jenner : Sur son 31 aux Oscars avec Andreja Pejic

"Prête pour la soirée Elton John et Vanity Fair !", a écrit Caitlyn Jenner en légende d'une photo publiée sur Instagram. La star de télé-réalité de 67 ans a assisté à deux des soirées les plus prisées des Oscars. Elle a commencé sa folle nuit au West Hollywood Park à West Hollywood, lieu de la projection des 89e Academy Awards par la fondation Elton John AIDS. Caitlyn s'est ensuite rendue au Wallis Anneberg Center à Beverly Hills, antre de l'immanquable after party organisée par le magazine Vanity Fair.

Pour ces deux événements, madame Jenner a sorti le grand jeu avec une robe de la créatrice australienne Rachel Gilbert. L'ex-époux de Kris Jenner et papa de Kendall et Kylie était accompagné du mannequin Andreja Pejic (anciennement Andrej Pejic), elle aussi sur son 31. Leur présence, un nouveau signe de protestation anti-Donald Trump après la publication d'un message de Caitlyn Jenner, à l'intention des membres de la communauté transgenre et du président des États-Unis.

La 89e édition des Oscars a tenu toutes ses promesses ! L'histoire se souviendra de la remise du prix du Meilleur film comme fait marquant de la cérémonie. L'award a été remis au cast de Moonlight après une erreur des remettants Warren Beatty et Faye Dunaway.