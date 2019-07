Caitlyn Jenner, un père absent ? "J'ai appris à ne pas trop en attendre..."

L'émission de télé-réalité culte de MTV, Laguna Beach: The Hills, est de retour à l'antenne. Brody Jenner fait toujours partie du casting de cette aventure rebaptisée The Hills: New Beginnings. Le jeune homme de 35 ans est l'un des deux fils nés du mariage de Caitlyn Jenner et de l'actrice Linda Thompson. Dans un récent épisode, Brody raconte lors d'un dîner que Caitlyn a toujours été un père absent et qu'il ne comptait plus trop sur elle.

"Je n'ai pas grandi avec mon père. Quand j'étais très petit, nous avions l'occasion de passer un peu de temps ensemble. Quand il a commencé cette nouvelle famille avec les Kardashian, je ne le voyais déjà plus beaucoup. Bruce [sic] n'était jamais vraiment là, on se voyait peut-être une fois tous les deux ans. Pas là pour mon diplôme ou la plupart de mes anniversaires donc, ouais, ce n'était pas vraiment une relation. Très en surface."

Brody Jenner revient ensuite sur sa relation avec Caitlyn, néanmoins plus chaleureuse : "Finalement, on s'est rapproché. J'apprenais à connaître Bruce quand il est devenu Caitlyn... Mon père est comme une fille de 15 ans maintenant. Elle est totalement différente. C'est génial, c'est fantastique. Elle est heureuse et profite. Elle vit enfin sa vie, donc j'ai appris à ne pas trop en attendre de sa part."

Absente au mariage

Dernier exemple en date, le mariage de Brody Jenner et sa compagne Kaitlynn Carter, sur l'île de Sumba en Indonésie, le 2 juin 2018. Caitlyn Jenner n'a pas fait le déplacement pour son fils, ce qui ne l'a guère étonné. Au magazine People, Brody commentait, amer : "C'était une grande déception. Surtout sachant qu'elle savait pour le mariage depuis un an. Je n'étais pas surpris. J'ai plutôt l'habitude de ce genre de choses avec elle."

Mariée trois fois, Caitlyn Jenner a eu six enfants. Avec Chrystie Scott de 1972 à 1981. Le couple a eu deux enfants : Burton "Burt" Jenner (40 ans) et Cassandra "Casey" Marino (39 ans). Caitlyn se remarie en 1981 avec Linda Thompson. Deux fils naissent de cette union : Brandon Jenner (38 ans) et Brody. Enfin, Caitlyn épouse Kris Jenner en 1991. Kendall et Kylie Jenner sont respectivement âgées de 23 ans et de 21 ans. Les relations de Caitlyn avec Kris sont tendues. Celles avec ces belles-filles, Kourtney, Kim et Khloé Kardashian sont parfois compliquées.