Caitlyn Jenner : Victime d'une violente agression transphobe, la police appelée

Le week-end n'a pas été de tout repos pour Caitlyn Jenner. De passage en Angleterre pour assurer la promotion de son livre autobiographique The Secrets of My Life, la star de télé-réalité a également profité de son voyage pour se rendre vendredi aux British LGBT Awards. La cérémonie récompensant les icônes de la communauté LGBT était organisée au Grand Connaught Rooms, à Londres.

Honorée d'un prix, la vedette transgenre de 67 ans venait de passer une agréable soirée lorsque les choses ont malheureusement dérapé. Selon le Sun Online, qui cite des sources policières, l'ex de Kris Jenner a violemment été agressée à sa sortie des lieux, victime d'attaques transphobes. Une personne aurait notamment jeté un objet dans sa direction, tandis qu'elle regagnait précipitamment son véhicule, escortée de plusieurs gardes du corps. "Elle a passé un moment merveilleux mais en quittant les lieux l'ambiance a totalement changé. Quelqu'un lui a crié : 'Hey, Bruce, sors ta b*** !' Puis quelqu'un lui a jeté quelque chose. C'était horrible", a déclaré un témoin.

Un porte-parole de la police londonienne a confirmé que des officiers s'étaient rendus sur place pour intervenir. "La police a été appelée vendredi 12 mai à 23h40 à une cérémonie de récompenses qui avait lieu sur Great Queen Street suite à l'accusation d'un crime de haine. Les officiers ont discuté avec l'un des organisateurs de l'événement qui a prétendu qu'un photographe avait verbalement abusé une femme et un homme tandis qu'ils quittaient la soirée. Aucune arrestation n'a été faite. L'enquête est en cours", a-t-on confirmé.

Née Bruce, Caitlyn Jenner avait annoncé sa nouvelle identité il y a maintenant deux ans. Le mois dernier, on apprenait qu'elle avait finalement subi une opération de changement de sexe dans les premiers extraits de son livre. "Je me sens non seulement très bien mais aussi libérée. Je vous le dis car je crois en la franchise. Pour que vous cessiez de me scruter. Vous vouliez le savoir, maintenant vous le savez. (...) Pourquoi l'envisager ? Parce que ce n'est qu'un pénis. Il n'a pas de don particulier ou d'utilité pour moi, autre que de faire pipi dans les bois. Je veux simplement avoir tous les bons attributs. (...) Je vais vivre de façon authentique pour la première fois de ma vie. Je vais retrouver l'enthousiasme de la vie que je n'ai plus eu depuis les Jeux olympique d'il y a trente-neuf ans, presque deux tiers de ma vie", a-t-elle écrit.