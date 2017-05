Caitlyn Jenner VS les Kardashian : "Je prends mes distances"

Plus rien ne va entre la célèbre famille Kardashian et Caitlyn Jenner. Depuis plus de deux ans, l'ex-mari de Kris Jenner n'a pas adressé un mot à Kim Kardashian. Une embrouille qui a pour origine la sortie de son livre The Secrets of my Life dans lequel Caitlyn avait balancé sur le Klan. Et si Kim Kardashian a assuré que tout avait été inventé de la part de son ex beau-père pour faire le buzz, le père de Kendall et Kylie ne semble pas rancunier.

Dans une interview accordée au Today Show, l'ex-athlète a déclaré : "Pour être honnête, je n'ai pas parlé à Kim Kardashian depuis longtemps (...) Je prends mes distances." Une constatation froide mais, il semblerait que l'ancien Bruce Jenner souhaite que les choses aillent en s'arrangeant. C'est pourquoi, Caitlyn a ajouté : "Je l'aime Kimberley. Je pense que c'est une magnifique personne."

La principale intéressée n'a pas réagi pour le moment. Mais, le mois dernier, elle avait fait savoir dans l'émission d'Ellen DeGeneres qu'elle aimerait toujours son beau-père : "Je l'aimerai toujours. Elle a été mon beau-père pendant tellement d'années. Elle m'a appris tant de choses pendant que je grandissais. Je ne respecte juste pas la personne qu'elle est en train de devenir."