Cali présente son fils : Il est vraiment charmant !

Dimanche 25 novembre, Cali a diffusé sur son compte suivi par presque 8 000 abonnés, une photo de lui et de son fils, Milo-James. Un jeune homme que l'on voit très rarement auprès de son célèbre papa et qui a fait fondre les fans du chanteur.

"Père et fils... Hier encore je le portais sur mes épaules... Milo-James a participé lui aussi au bordel magnifique du festival Anymal de Rémi Gaillard...#remigaillard #anymal #love #fier #bordelmagnifique", a écrit l'artiste de 50 ans en légende de son selfie avec son fils. La photo a été prise une semaine plus tôt, lors du Festival Anymal, organisé par l'humoriste et militant de la cause animale, Rémi Gaillard, au Zénith Sud à Montpellier. Il s'agit d'un festival de musique et d'humour regroupant des artistes bénévoles au profit de la protection des animaux. On pouvait donc aussi voir sur scène Tryo ou Shaka Ponk.

Milo-James (20 ans), né d'une précédente relation, a fait craquer les fans de Cali. "Quel bogoss ce mini toi" ; "Vous êtes magnifiques tous les deux !!!" ; "Il est très beau" ou encore "Beau gosse de père en fils", peut-on lire dans les commentaires. Le chanteur est aussi le papa de Coco Grace (12 ans) et Poppée (5 ans), nées de son histoire d'amour avec Caroline Chevreux.

À noter que le chanteur est actuellement en tournée avec le spectacle Cali chante Léo Ferré.