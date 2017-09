Calogero a eu son 4e enfant : Un "vrai papa" mais "pas le roi de la couche"

Calogero a joué la carte de la franchise sur le plateau de l'émission de Catherine Ceylac sur France 2 le 16 septembre, Thé ou café. L'artiste, en promotion de son nouvel album baptisé Liberté chérie, a expliqué en toute honnêteté quel genre de père il était, lui qui vient d'accueillir son quatrième enfant, une fille.

"La société moderne veut que le papa soit comme la maman, ce n'est pas que je n'y crois pas, c'est que je n'y arrive pas. J'en ai eu quatre, je suis un papa très présent, je pense être un vrai père, et pas un papa chanteur, vraiment un vrai papa. Mais le tout début, je ne suis pas le roi de la couche. Je l'ai fait tout ça, mais j'ai un petit côté macho à ce niveau-là, je pense que la maman le fait mieux quoi. Quand la maman se lève dans la nuit, elle est plus douée que le papa. C'est très macho ce que je dis-là", admet le chanteur.

A 46 ans, Calogero est l'heureux père de quatre bambins au sein d'une famille recomposée : il a eu deux filles avec Hortense d'Estève, Nina (12 ans) et Romy (9 ans), puis un garçon, Pio, bientôt 4 ans, et une fille avec sa parolière et compagne, Marie Bastide. Au cours du programme, il s'est également exprimé sur la différence entre élever un garçon ou une fille, trouvant les choses plus naturelles avec ses filles.

S'il ne fera pas l'unanimité avec ses opinions, il peut se targuer d'être sincère. Son ressenti et ses sentiments, il ne les cache pas devant la caméra et encore moins sur scène. On se souvient ainsi de sa prestation douloureuse à Nice lors du concert en hommage aux victimes de l'attentat du 14 juillet, submergé par les larmes.