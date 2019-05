Calogero et sa compagne face à Nagui et sa femme, love sur tapis rouge à Cannes

Le cinéma français était à l'honneur samedi soir à Cannes. Ce 18 mai 2019, nombre de personnalités françaises se sont en effet réunies sur la Croisette pour la projection du film de Claude Lelouch, Les plus belles années d'une vie, la suite d'Un homme et une femme, présentée hors compétition. L'occasion pour certains artistes de venir accompagnés de leur moitié sur le tapis rouge de cette 72e édition du Festival de Cannes.

Pour la bande originale de son nouveau film, Claude Lelouch s'est tourné vers Calogero : "J'ai arrangé et orchestré la musique de Francis Lai. C'était très émouvant. Ce fut son dernier travail en studio avant sa disparition, avait-il expliqué au Parisien en janvier dernier. J'ai adoré ça, et j'ai vraiment envie de me consacrer à la musique de films dans les prochains mois. J'ai plein d'idées". Sans surprise, l'auteur, compositeur et interprète de 47 ans a donc fait sa montée des marches avec l'équipe du film samedi soir. Pour l'occasion, il a pu compter sur la présence de sa compagne, la parolière Marie Bastide. Bras dessus bras dessous, les parents de Rita et Pio (2 et 6 ans) ont affiché leur complicité devant les photographes, non loin d'un autre couple formé par Arnaud Ducret et Claire Francisci, danseuse de pole dance qui partage sa vie depuis maintenant un an.

Autre duo à l'aise dans l'exercice de la montée des marches, c'est tout sourire que Mélanie Page et son mari Nagui ont pris la pose. Présents depuis plusieurs jours sur la Croisette, le chanteur américain Nick Jonas et son épouse Priyanka Chopra étaient aussi de la partie. Navigant entre les parapluies dans son impressionnante robe Georges Hobeika, l'ancienne Miss Monde 2000 n'avait d'yeux que pour son jeune mari à qui elle a dit oui lors d'une fastueuse cérémonie de mariage célébrée en Inde en décembre dernier.