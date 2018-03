Calogero : Grosse émotion à Nice pour son hommage aux victimes de l'attentat

Alors qu'il est en tournée dans toute la France, Calogero s'est rendu à Nice le 22 mars et n'a pas manqué d'interpréter son titre Les Feux d'artifices choisie pour rendre hommage aux victimes de l'attentat de juillet 2016. Il avait déjà chanté cette chanson l'an dernier lors d'un concert-hommage mais il avait dû abréger sous le coup de l'émotion...

Les 5 000 spectateurs du palais Nikaïa ont vécu hier soir un beau moment lorsque le chanteur de 46 ans a interprété Les Feux d'artifices, assis au piano et dans une ambiance feutrée, presque de recueillement, éclairé par quelques rares spots et la lumière des téléphones portables. Ce titre, issu de l'album éponyme, date de 2014 mais les paroles collent parfaitement à la situation et permettent de rendre un bel hommage aux 86 victimes de l'attentat qui voulaient simplement profiter des célébrations du 14 juillet...

Calogero, qui n'est pas le seul artiste à avoir eu une telle démarche, a sorti il y a quelques semaines un nouvel album intitulé Liberté chérie.